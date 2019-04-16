Samsun'da tır cenaze aracına çarptı: 2 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan tırın karşı şeride geçip cenaze aracıyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu 5. kilometresi Çivril mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Deniz (45) yönetimindeki 61 K 11021 çekici ve 61 K 10833 dorse plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpıp daha sonra karşı şeride geçti. Tır, Atıf Yıldırım'ın (47) kullandığı 06 KB 4927 plakalı Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada tır sürüsü İlyas Deniz ile cenaze aracının sürücüsü Atıf Yıldırım ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.