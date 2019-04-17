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Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı

Samsun’da bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Samsun'da bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Kamalı mevkisinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra İlçesinden yüklediği kelemi İstanbul'a götürmek için yola çıkan Ramazan Özdaş idaresinde 55 ABH 857 plakalı çekici, 55 K 20011 dorse plakalı tır devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Ramazan Özdaş 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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