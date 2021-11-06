Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı

Samsun'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ulu idaresindeki 40 AAT 044 plakalı çekici ve buna bağlı 40 AAT 340 plakalı yarı römork Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada su kanalına devrilen tırın sürücüsü Bekir Ulu yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.