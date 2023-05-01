Samsun'da tır devrildi: 2 yaralı

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun - Ankara Karayolu Saraçoğlu Rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 AK 605 plakalı tır seyir halindeyken tırın sürücüsü K.K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tır yağmur suyu kanalına düştü. Devrilen tırın içinde bulunan İ.Ş. ve sürücü K.K yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.