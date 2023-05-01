İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da tır devrildi: 2 yaralı

Samsun’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kavak ilçesi Samsun - Ankara Karayolu Saraçoğlu Rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 AK 605 plakalı tır seyir halindeyken tırın sürücüsü K.K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tır yağmur suyu kanalına düştü. Devrilen tırın içinde bulunan İ.Ş. ve sürücü K.K yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.