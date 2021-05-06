Samsun'da tır hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Samsun'da tırın kavşakta hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den Tacikistan'a giden Özbekistan uyruklu Shobboz Novrozov idaresindeki 80 503 RBA çekici ve 8019 AA 80 dorse plakalı tır, kavşakta Erol Y. yönetimindeki 61 TY 667 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Erol Y. ile yanında bulunan Hava Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.