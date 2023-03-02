İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da tır kazası: Giysiler yola saçıldı

İstanbul’dan Gürcistan’a giysi taşıyan tır Samsun’da kaza yaptı, giysiler yola saçıldı.

İstanbul'dan Gürcistan'a giysi taşıyan tır Samsun'da kaza yaptı, giysiler yola saçıldı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy mevkisi İlkadım Bulvarı Badırlı Köprüsü yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği giyim eşyalarını Gürcistan'a götüren Mustafa Yöntem'in kullandığı ER 008 DM çekici ve ER 008 D dorse plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına girdi. Kazada Gürcistan plakalı tırda yaralanan olmazken, tırda bulunan giyim eşyaları ise kara yolunun kenarına saçıldı. Tırda iç çamaşırından, ayakkabıya kadar yaklaşık 16 ton muhtelif giyim eşyalarının bulunduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.