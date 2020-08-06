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Samsun'da tır yangını

Samsun’da seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

Samsun'da seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı.


Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın meydana geldi. Tır sürücüsü aracını yol kenarına çekip tırın çekicisini dorseden ayırdı.


İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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