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Samsun'da tır yangını

Samsun’da seyir halindeki tırda yangın çıktıYangın, Samsun’un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

Samsun'da seyir halindeki tırda yangın çıktı


Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırda yangın meydana geldi. Dumanları fark eden sürücü aracını yolun kenarına park edip yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Ancak alevler tırın çekicisini sardı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tırın çekicisinden geriye hurda yığını kaldı.

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