Samsun'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tırın çarptığı yaya tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U. idaresindeki 55 AFE 524 plakalı tır bulunduğu yerden dönüş için manevra yaparken sürücü aracın kör noktasından geçtiğini iddia ettiği yaya Nurşen Ateş'i (49) fark etmeyerek çarpıp altına aldı. Bu sırada yoldan geçen bir dolmuş aracının sürücüsü tırın önünden geçmeye çalışan yayaya çarparak altına aldığını görünce aracını durdurup tır sürücüsünü uyardı. Araçtan inen tır sürücüsü, Nurşen Ateş'in aracın altında olduğunu fark etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nurşen Ateş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.