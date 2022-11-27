Samsun'da tomruk yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Samsun'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan tomruk yüklü tırın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Akçay mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan A.O.'nun kullandığı 52 AE 540 plakalı tır, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü tır şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.