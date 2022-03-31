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Samsun'da toprak döken hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Samsun’da yol kenarına toprak döken hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yol kenarına toprak döken hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi tramvay yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine hizmet veren taşeron firmaya ait Ruhi Turan idaresindeki 55 AOH 02 plakalı hafriyat kamyonu yol çalışması sırasında yol kenarına toprakla dolgu yapılmak istendiği sırada devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Ruhi Turan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı. Kamyon ise devrildiği yerden iş makinesi yardımıyla düzeltildi.

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