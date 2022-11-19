Samsun'da “Toprak Yürüyüşü”

Samsun'da, erozyonla mücadeleye dikkat çekmek için “Toprak Yürüyüşü” yapıldı.

14-20 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası çerçevesinde TEMA Vakfı Samsun İlkadım İlçe Sorumluluğu tarafından “Toprak Yürüyüşü” düzenlendi. TEMA Vakfı üyeleri, izciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü önünden başladı. İstiklal Caddesi boyunca devam eden yürüyüş Öğretmenevi önünde sona erdi.

“Amacımız toprağımızın değerinin farkına varmaktır”

Yürüyüşle ilgili konuşma yapan TEMA Vakfı İlkadım İlçe Sorumlusu Derya Keleş Korkmaz, “Bugün 14-20 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında farkındalık amacıyla Toprak Yürüyüşü düzenliyoruz. Bu yürüyüşü yapmaktaki amacımız toprağımızın değerinin farkına varmaktır, biyolojik çeşitlilik ve korunması üzerinde farkındalık oluşturmaktadır. Bugün bizlerle olan tüm gönüllü katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.