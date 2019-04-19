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Samsun'da "torbacı" operasyonu: 13 gözaltı

Samsun’da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bu sabah Canik ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 35 ekip ve 130 polisin katıldığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı daha önce ve operasyon esnasında yapılan aramalarda çok sayıda paketler halinde satışa hazır fişekler halinde 114,18 gram bonzai, 102 adet ecstasy hap, 670 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 2,14 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek, 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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