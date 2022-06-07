İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Samsun’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ilişkin bir süredir devam eden planlı çalışmalar kapsamında tespit edilen 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Samsun il merkezinde ve Terme ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 105 kapsül sentetik ecza, 0,30 gram ecstasy maddesi, 75 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 118 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Soruşturma devam ediyor.

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