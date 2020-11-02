Samsun'da torpil satan bakkala ceza

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 18 yaş altı çocuğa yasak olmasına rağmen torpil sattığı iddia edilen bakkala polis ekipleri baskın düzenledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir bakkalın yasak olmasına rağmen 18 yaş altı bir çocuğa torpil sattığı ihbar edildi. Bunun üzerine bakkala gelen polis ekipleri, tezgahta bulunan çok sayıda torpile el koyarak, işletme sahibine cezai işlem uyguladı. İşletme sahibi ise 18 yaş altı çocuklara torpil satmadığını iddia ederek kendini savundu.

İşletme sahibi Sebahattin İ., “18 yaş altındaki çocuklara torpil satmakla ilgili işlem yaptılar. Ben 18 yaşından küçük çocuklara torpil satmadım. Ama dükkanımda torpil kendim burada düğünlerde, bayramlarda kullanmak için bulunduruyorum. 18 yaşından küçüklere de satmıyorum. Torpilde ne var yani bu zamana kadar torpilden ölen yok, yaralanan yok. Gözü patlayan çatlayan yok. Çocuklara satılmaması lazım. Ben bu kadar torpil patlattım, bir şey görmedim. Ama torpilden daha zararlı kız kaçıran var. Çatapat var. Füze var. Büyük boy füzeler var. Meşaleler var. Ben statlarda meşalenin altında çok yandım” dedi.

En son Ordu'nun Ünye ilçesinde meşrubat şişesinde yaktıkları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralanmıştı. Çocuklardan durumu ağır olan A.B.'nin (14) sol gözü görme yetisini kaybetmişti.