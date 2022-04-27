Samsun'da Trabzonspor bayraklarına zarar verenlere ceza

Samsun'da şehrin belli noktalarına asılan Trabzonspor bayraklarına zarar veren kişiler yakalanarak haklarında idari işlem başlatıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, kalan maçlarda 1 puan daha alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Tüm Türkiye'de olduğu Samsun'da da Trabzonspor taraftarları tuttukları takımın bayrağını şehrin belli bölgelerine astı. Emniyet, Samsun'da 4 kişinin Trabzonspor bayrağına zarar verdiği gerekçesiyle yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay hakkında şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde bir takıma ait bayraklardan bazılarına zarar veren şahıslar yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmış olup, halkımızın herhangi bir provokatif eylem ve paylaşımlara karşı sağduyulu bulunmalarını rica ederiz.”

Trabzonspor bayrağına zarar verdiği tespit edilen 4 kişinin spor müsabakalarından men edildiği öğrenildi.