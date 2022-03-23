Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 400 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 400 bin 886'ya ulaştı.

Türkiye genelinde şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Son rakamlara göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 400 bin 886'ya yükseldi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 126 bin 578, Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 193 bin 757, Çorum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 181 bin 401 oldu.