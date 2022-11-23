Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 413 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı son verilere göre bin 748 adet artarak, 413 bin 326 oldu.

TÜİK, motorlu kara taşıtları ile ilgili istatistikleri paylaştı. Verilere göre Türkiye'de ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında yer alan illerden Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 413 bin 326'ya yükseldi. Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 199 bin 791, Çorum'da 184 bin 893 Amasya'da ise 130 bin 465 oldu.

Samsun'da 413 bin 326 taşıtın 204 bin 744'ünü otomobil, 12 bin 588'ini minibüs, bin 562'sini otobüs, 77 bin 898'ini kamyonet, 11 bin 159'unu kamyon, 45 bin 962'sini motosiklet, 822'sini özel amaçlı, 58 bin 591'ini ise traktör oluşturdu.