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Samsun'da trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne ceza

Samsun’da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Samsun Valiliği, “7 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan ve düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen toplam 5 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreçler sıkı bir şekilde takip edilecektir" açıklamasında bulundu.

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