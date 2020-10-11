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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Osmanbeyli mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Saraç (39) idaresindeki 06 AY 057 plakalı hafif ticari araç Samsun'dan Bafra istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araç sürücüsü Yaşar Saraç ile Esma Tuncel (30) ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Esma Tuncel yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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