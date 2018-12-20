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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Elmalık Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 çocuk babası Mehmet Özkaynak'a (84), yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Özkaynak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adamın Samsun'daki hastanenin acil servisine geldiğine yolda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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