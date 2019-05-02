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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 32. kilometresi Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Selçuk Yılmaz (22) idaresindeki 61 EE 276 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki arazideki metruk binaya çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Selçuk Yılmaz kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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