İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Samsun Büyükşehir Belediyesi Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet M.K. (31) idaresindeki 55 AAB 746 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Salih Söğüt'e (69) çarptı. Kazada ağır yaralanan Salih Söğüt kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsü Muhammet M.K. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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