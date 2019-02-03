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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Üst idaresindeki 55 AYB 33 plakalı otomobil, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Ahmet Dursunoğlu yönetimindeki 55 AAP 01 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan İlya Yeten 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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