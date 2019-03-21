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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Edis (66) idaresindeki 43 KB 575 plakalı panelvan araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkıp trafik işaret tabelasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Dursun Edis, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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