Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde yarı ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu 1'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlar D.'nin kullandığı 55 JZ 455 plakalı yarı ticari araç ile hurda toplayan Ramazan Koçak yönetimindeki 55 JD 603 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.