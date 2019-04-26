Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı Rasathane Camisi karşısı yaya geçidinde 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Y. idaresindeki 80 FB 600 plakalı otomobil, Derya A.'nın kullandığı 55 ADA 57 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Derya A.'nın yanında bulunan Sihber Z. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yaralı şahıs Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.