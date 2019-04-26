İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı Rasathane Camisi karşısı yaya geçidinde 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Y. idaresindeki 80 FB 600 plakalı otomobil, Derya A.'nın kullandığı 55 ADA 57 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Derya A.'nın yanında bulunan Sihber Z. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yaralı şahıs Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.