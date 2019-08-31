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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı'nda saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta duran Süleyman A. idaresinde 61 LH 926 plakalı otomobile, Mehmet Y.'nin kullandığı 55 BU 657 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 BU 657 plakalı otomobilde bulunan Nezaket Y. yaralandı. İki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, yaralı ise olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.


Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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