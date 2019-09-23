Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Anadolu Bulvarı Gıda Borsası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun K. idaresindeki 55 KP 077 plakalı otomobil, Alptekin B. yönetimindeki 52 ET 123 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Alptekin B. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.