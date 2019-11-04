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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Çevre Yolu Badırlı Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip Altuntaş idaresindeki 55 GR 707 plakalı otomobil, Engin Orhan'ın kullandığı 34 VG 2869 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Engin Orhan, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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