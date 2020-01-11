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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Candemir idaresindeki 55 SG 968 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Yasin Özden yönetimindeki 55 AAS 250 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan Sevgi Sevinçli (31) 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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