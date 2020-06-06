Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Karagül idaresindeki 55 ABS 928 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralan otomobil sürücüsü Özgür Karagül ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.