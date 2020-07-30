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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı üzerindeki kavşakta saat 08.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Akıncı idaresindeki 55 EB 766 plakalı otomobil, Ali Gültekin'in kullandığı 53 EH 230 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan İmran Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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