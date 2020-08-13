Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Coşkun idaresindeki 06 VNV 49 plakalı otomobil, önünde seyir eden İrfan Aksungur yönetimindeki 55 ACY 67 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan Mustafa Berk Aksungur (21) 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.