Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. idaresindeki 06 GD 9206 plakalı hafif ticari araç, Recep B. yönetimindeki 34 ZPT 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, yaralanan Bilge B. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.