İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraç Ö. idaresindeki 03 DU 300 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viyadük girişi yan yol ayrımı bariyerine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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