Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı ile Yayladere Sokağı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Demirtaş idaresindeki 55 GP 928 plakalı motosiklet ile Hasan G. yönetimindeki 55 ARP 12 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Demirtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.