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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Piyade Er Erdoğan Dindar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün A. idaresindeki 55 AKE 13 plakalı otomobil, Cihan K.'nin kullandığı 55 AD 561 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Sıla A.(15) ile Berke A.(23) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi gördü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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