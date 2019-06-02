İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 31. kilometresi Irmaksırtı mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Arslan yönetimindeki 61 TL 336 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Yasemin Arslan (44) ve Fatıma Ebrar Arslan (8) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.