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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesinde Samsun-Ordu karayolunun Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikriye G. (42) idaresindeki 55 AAN 050 plakalı otomobil, Vural S. (44) yönetimindeki 55 VG 335 plakalı kamyon ve Kevser A. idaresindeki 55 AZK 47 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 55 AAN 050 plakalı otomobilin sürücüsü Fikriye G. ve aynı araçtaki Hanife G. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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