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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yoluna ara yoldan girmek isteyen 19 FC 598 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Ordu yönüne seyir halindeki 34 ACA 312 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 34 ACA 312 plakalı araçta bulunan bebek C.Y. ile 19 FC 598 plakalı otomobilde yer alan N.İ. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansı ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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