Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Anadolu Bulvarı viyadük altında sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şen idaresindeki 55 AAE 079 plakalı otomobil, Özgür İnce yönetimindeki 55 ALP 24 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Furkan Şen ile Özgür İnce yaralandı. Yaralılar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Özgür İnce'nin özel bir hastanede doktor olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.