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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler mevkisinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Yeşilyurt idaresindeki 52 FN 808 plakalı Renault marka otomobil ile Mücahit Celepci'nin kullandığı 55 KG 575 plakalı Volkswagen marka kamyonet çarpıştı. Kazada savrularak refüjdeki bariyere çarpan otomobilde bulunan Semiye Yeşilyurt ve Burçin Yeşilyurt yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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