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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyyenice Mahallesi girişinde yaşanan kazada, Ayvacık istikametinden Çarşamba istikametine dönüş yapmak isteyen Onur Ö. idaresindeki 55 YE 287 plakalı motosikletle, Ayvacık istikametine seyir halinde olan Erhan K.'nin kullandığı 55 RM 093 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Onur Ö. ve arkasında bulunan Zeynep Ö. yaralandı.


Yaralılar, 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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