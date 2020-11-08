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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Demirbaş idaresindeki 14 BT 984 plakalı otomobil ile Gülsün Önder yönetimindeki 55 BAC 02 plakalı hafif ticari araç çarpıştı, Kazada, araç sürücüsü Gülsüm Önder ile otomobilde bulunan Salim Köseoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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