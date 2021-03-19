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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Abdullah Gül Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuray K. idaresindeki 55 EE 744 plakalı otomobil yayaya yol vermek için duran Kazım K.'nın kullandığı 55 AY 613 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nuray K. ile Şerife Nur K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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