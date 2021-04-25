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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuriye Altunışık idaresindeki 55 AES 203 plakalı otomobil ile Recep Özdemir yönetimindeki 55 SD 536 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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