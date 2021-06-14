İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 57 AP 690 plakalı kamyonet ile Harun M. idaresindeki 55 ZR 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet K. ile Emre A. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.