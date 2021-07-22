Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Kiran Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ç. idaresindeki 55 EC 009 plakalı hafif ticari araç, Mahmut Y. yönetimindeki 34 BVE 117 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Ali Şafak ve Makbule Nur Yıldız Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.