Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Sürmeli idaresindeki 55 YE 141 plakalı otomobil, Hülya Arslan yönetimindeki 55 HA 595 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hülya Şahin ile Emine Çakır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.